У ОП пропонують Раді зайнятися контролем зброї від партнерів

"Парламент, як законодавчий орган, має бути долучений до контролю оборонної допомоги союзників", - зазначив він.

Керівник Офісу президента вважає, що "саме прозорість є кращим рецептом проти російських маніпуляцій і фейків".

За його словами, вся отримана західна зброя знаходиться на обліку і відправляється на фронт. Все чітко контролюється і тепер цей процес стане ще більш відкритим.

"Питання зброї для нашої держави - це пріоритет. Ми всі бачимо, як вже змінюють ситуацію на полі бою західні гармати, САУ, HIMARS та інші види озброєнь. Нам потрібно більше зброї для звільнення територій, ми не дамо росіянам перемогти і зробимо все, щоб вигнати їх з нашої землі", - повідомив Єрмак.