У ОП пропонують Раді зайнятися контролем зброї від партнерів

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак буде пропонувати народним депутатам розглянути створення Тимчасової спеціальної комісії. Вона займатиметься підготовкою і розглядом питань, пов‘язаних із контролем над використанням зброї, отриманої від західних партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака у Telegram.
"Парламент, як законодавчий орган, має бути долучений до контролю оборонної допомоги союзників", - зазначив він.
Керівник Офісу президента вважає, що "саме прозорість є кращим рецептом проти російських маніпуляцій і фейків".
За його словами, вся отримана західна зброя знаходиться на обліку і відправляється на фронт. Все чітко контролюється і тепер цей процес стане ще більш відкритим.
"Питання зброї для нашої держави - це пріоритет. Ми всі бачимо, як вже змінюють ситуацію на полі бою західні гармати, САУ, HIMARS та інші види озброєнь. Нам потрібно більше зброї для звільнення територій, ми не дамо росіянам перемогти і зробимо все, щоб вигнати їх з нашої землі", - повідомив Єрмак.
Про те, яка зброя потрібна Україні, щоб переломити хід війни і перемогти Росії, читайте в матеріалі РБК-Україна.
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