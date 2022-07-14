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В ОП предлагают Раде заняться контролем оружия от партнеров

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Украина, Четверг 14 июля 2022 09:19
В ОП предлагают Раде заняться контролем оружия от партнеров Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак будет предлагать народным депутатам рассмотреть создание Временной специальной комиссии. Она будет заниматься подготовкой и рассмотрением вопросов, связанных с контролем над использованием оружия, полученного от западных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака в Telegram.

"Парламент, как законодательный орган, должен быть приобщен к контролю оборонной помощи союзников", - отметил он.

Руководитель Офиса президента считает, что "именно прозрачность является лучшим рецептом против российских манипуляций и фейков".

По его словам, все полученное западное оружие находится на учете и отправляется на фронт. Все четко контролируется и теперь этот процесс станет еще более открытым.

"Вопрос оружия для нашего государства - это приоритет. Мы все видим, как уже меняют ситуацию на поле боя западные пушки, САУ, HIMARS и другие виды вооружений. Нам нужно больше оружия для освобождения территорий, мы не дадим россиянам победить и сделаем все, чтобы изгнать их с нашей земли", - сообщил Ермак.

О том, какое оружие нужно Украине, чтобы переломить ход войны и победить России, читайте в материале РБК-Украина.

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