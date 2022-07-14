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У ОП пропонують Раді зайнятися контролем зброї від партнерів

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Україна, Четвер 14 липня 2022 09:19
У ОП пропонують Раді зайнятися контролем зброї від партнерів Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак буде пропонувати народним депутатам розглянути створення Тимчасової спеціальної комісії. Вона займатиметься підготовкою і розглядом питань, пов‘язаних із контролем над використанням зброї, отриманої від західних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака у Telegram.

"Парламент, як законодавчий орган, має бути долучений до контролю оборонної допомоги союзників", - зазначив він.

Керівник Офісу президента вважає, що "саме прозорість є кращим рецептом проти російських маніпуляцій і фейків".

За його словами, вся отримана західна зброя знаходиться на обліку і відправляється на фронт. Все чітко контролюється і тепер цей процес стане ще більш відкритим.

"Питання зброї для нашої держави - це пріоритет. Ми всі бачимо, як вже змінюють ситуацію на полі бою західні гармати, САУ, HIMARS та інші види озброєнь. Нам потрібно більше зброї для звільнення територій, ми не дамо росіянам перемогти і зробимо все, щоб вигнати їх з нашої землі", - повідомив Єрмак.

Про те, яка зброя потрібна Україні, щоб переломити хід війни і перемогти Росії, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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