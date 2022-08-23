В ОП пояснили, почему Украина получает меньше вооружений Запада, чем запрашивает

"Вначале, например, акцент делался на оружии бывшего советского производства, на боезапасах к нему. Скажем, все склады уже исчерпаны. Наступил новый этап, когда был создан процесс "Рамштайн", когда мы начали получать и новое качество оружия, и новые его типы", - сообщил он.

По его словам, есть страны, которые очень быстро это делают, есть страны, которые в силу тех или иных политических ситуаций не могут позволить себе это безотлагательно поставлят.

"Есть страны, которые, например, не имеют того или иного типа вооружения, которое мы просим, тогда они нам помогают в третьих странах его закупать. Есть страны, которые стали заложниками своих внутриполитических процессов. Это все правда", - сказал Сибига.

При этом он признал, что в Европе есть страны, которые "которые боятся России".

"Конечно, в том числе на европейском континенте есть такие страны, поэтому это тоже большое искусство найти соответствующие аргументы. Поэтому лично и президент ангажируется на своем уровне, чтобы там, где нужно, лед тронулся, чтобы это быстрее доставлялось к нам, находить ту формулу, которая позволяет принимать правильные для нас решения", - добавил Сибига.

По его словам, это очень сложный процесс, требующий деликатности, и вообще эта сфера нуждается в тишине.

"И только наши успехи на фронте потом показывают успешность тех или иных решений и деятельности всех причастных", - констатировал он.