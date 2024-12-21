У ОП пояснили нецензурний вислів Зеленського про Путіна

"Суб'єкт Путін не є президентом країни, він не є вибраним президентом. Це авторитарний лідер. Те, що він говорить, які аналогії наводить - це говорить про збочений психічний розлад. І безумовно президент України просто це фіксує", - сказав він.

Подоляк додав, що хоч вислів Зеленського не зовсім є медичним терміном, але інакше охарактеризувати стан Путіна не можна.

Радник керівника ОП також пояснив, що таким чином президент України говорить усім партнерам, що російський диктатор не є дієздатною особою і з ним не можна про щось домовлятись та щось підписувати.

"Що можна робити? Примушувати, примушувати і ще раз примушувати. Це єдині інструменті, які дійсно будуть мати суттєве значення", - резюмував він.