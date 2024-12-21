В ОП объяснили нецензурное высказывание Зеленского о Путине

На днях Владимир Зеленский нецензурно высказался в адрес Владимира Путина. Таким образом, президент Украины абсолютно четко зафиксировал психическое состояние российского диктатора.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы Украина".
"Субъект Путин не является президентом страны, он не является избранным президентом. Это авторитарный лидер. То, что он говорит, какие аналогии приводит - это говорит об извращенном психическом расстройстве. И безусловно президент Украины просто это фиксирует", - сказал он.
Подоляк добавил, что хоть выражение Зеленского не совсем является медицинским термином, но иначе охарактеризовать состояние Путина нельзя.
Советник руководителя ОП также пояснил, что таким образом президент Украины говорит всем партнерам, что российский диктатор не является дееспособным лицом и с ним нельзя о чем-то договариваться и что-то подписывать.
"Что можно делать? Принуждать, принуждать и еще раз принуждать. Это единственные инструменты, которые действительно будут иметь существенное значение", - резюмировал он.
Напомним, на днях Путин на своей "прямой линии" призвал провести "высокотехнологичную дуэль". В частности, предложил Западу расположить системы ПВО в Киеве, чтобы попробовать переходить российскую ракеты "Орешник". В ответ на это, Зеленский на своей странице в Twitter назвал его долбо**бом.
"Люди гибнут, а ему "интересно"... Долбо**б", - написал президент Украины.
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