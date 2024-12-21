В ОП объяснили нецензурное высказывание Зеленского о Путине

"Субъект Путин не является президентом страны, он не является избранным президентом. Это авторитарный лидер. То, что он говорит, какие аналогии приводит - это говорит об извращенном психическом расстройстве. И безусловно президент Украины просто это фиксирует", - сказал он.

Подоляк добавил, что хоть выражение Зеленского не совсем является медицинским термином, но иначе охарактеризовать состояние Путина нельзя.

Советник руководителя ОП также пояснил, что таким образом президент Украины говорит всем партнерам, что российский диктатор не является дееспособным лицом и с ним нельзя о чем-то договариваться и что-то подписывать.

"Что можно делать? Принуждать, принуждать и еще раз принуждать. Это единственные инструменты, которые действительно будут иметь существенное значение", - резюмировал он.