В ОП предупредили, что россияне готовятся к новому наступлению
Российские войска концентрируют группировку для проведения наступательных действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
По его словам, правительство еженедельно проводит совещания как с иностранными партнерами, так и непосредственно с военными.
"Для нас чрезвычайно важно, чтобы вы как наши друзья и партнеры не только знали, что происходит на поле боя, на линии фронта. Важно, чтобы вы получали обновленную информацию о наших потребностях и наших планах, последующих операциях. И мы будем продолжать эту работу" , - отметил Ермак.
В ОП отметили, что в настоящее время россияне начали концентрировать группировки для проведения наступательных действий. В этой связи проводятся постоянные совещания по обеспечению техникой и боеприпасами украинских военных.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты Америки объявили рекордный пакет военной помощи для Украины почти в 3 млрд долларов.
Напомним, ранее мы писали, что США рассматривают возможность подготовки украинских военных на своей территории . В частности, речь идет об обучении на системах противоракетной обороны Patriot.