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В ОП пообещали отчитаться о расходах на ремонт на Банковой

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 23:42
В ОП пообещали отчитаться о расходах на ремонт на Банковой Фото: Офис президента (РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

В Офисе президента заявили, что Государственное управление делами публично отчитается о всех выполненных работах по ремонту здания ОП после протеста. В субботу, 20 марта, на протестах в поддержку Сергея Стерненко произошли беспорядки.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Отмечается, что в настоящее время Государственное управление делами выбирает компании, которые будут выполнять различные виды ремонтных работ для устранения повреждений.

После чего ГУД публично отчитается о всех выполненных работах.

В настоящее время около 10 компаний предложили свои услуги по уборке краски с гранита. Стоимость этих услуг может составлять 250-300 тысяч гривен.

"Продолжается подбор компаний и подсчеты необходимых средств для проведения других восстановительных работ. Так, нужно заменить несколько дверей, окон, сделать ремонт поврежденных помещений, среди прочего отдельных кабинетов и помещений на разных этажах, где произошло возгорание", - отметили в ОП.

Напомним, в субботу, 20 марта, в Киеве произошли беспорядки под Офисом президента, где проходила акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Участники акции забросали здание файерами и петардами, обрисовали стены краской, разбили стекло, а также подожгли табличку.

На следующий день в Офисе президента оценили ущерб, причиненный участниками акции протеста.

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