В ОП про плани Росії: хочуть окупувати Україну, щоб змусити воювати з НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Для готовності зіткнення з НАТО Росії потрібна Україна. Кремль сподівається, що у разі окупації він зможе примусово "мобілізувати" мільйони українців до армії за прикладом тимчасово окупованих територій.

"І завдяки цьому Росія хотіла бути готовою до прямого зіткнення з НАТО, наприклад, у країнах Балтії, які ворог розглядає також "частиною колишнього СРСР", - пише Єрмак.

Керівник Офісу президента відзначив, що сценарій війни Росії з НАТО цілком ймовірний, оскільки риторика російської пропаганди щодо країн-членів Альянсу аналогічна тій, яка застосовувалась проти України з 2014 року.

"Членство України в НАТО поставить хрест на будь-яких зазіханнях Путіна (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.). Вже є чудовий приклад Фінляндії, яку ворог теж лякав зброєю раніше. Це рішення здатне зробити Альянс сильнішим. І стратегічно воно зробить ціну прямого конфлікту з НАТО для Росії непідйомною", - додає керівник Офісу президента.

Сьогодні Україна потребує гарантій безпеки в якості проміжного етапу перед вступом до НАТО.

"Росія і далі розглядатиме Україну в якості своєї мети для окупації. Вони хотітимуть цього, щоб посилити свої ресурси для протистояння з НАТО. Імовірність прямого зіткнення буде значно вищою. Ми всі сьогодні маємо мислити на 10 кроків вперед. І на цій геополітичній шахівниці одне швидке та важливе рішення здатне укріпити безпеку на десятиліття", - зауважив Єрмак.

Членство України в НАТО

Нагадаємо, що ще у 2008 році, під час саміту у Бухаресті, країни-члени НАТО заявили про свою підтримку членства України в Альянсі. Проте, з того часу не було надано конкретних деталей щодо цього питання з боку союзників.

Україна залишається в очікуванні "дорожньої карти" до членства, яку вона сподівається отримати на наступному саміті НАТО, запланованому на 11-12 липня у Вільнюсі. Ця "карта" має визначити кроки та умови, які Київ повинен виконати для статусу повноправного члена Альянсу.