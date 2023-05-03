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В ОП підтвердили візит Зеленського до Фінляндії та розкрили деталі

Фото: Сергій Никифоров, прес-секретар президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Офісі президента підтверджують візит глави держави Володимира Зеленського до Фінляндії. Там він зустрінеться із фінським колегою Саулі Нііністьо та візьме участь у саміті Україна - Північна Європа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Сергія Никифорова.

"Сьогодні Президент України - у Фінляндії. Володимир Зеленський проведе переговори зі своїм фінським колегою Саулі Нііністьо та спікером парламенту Фінляндії Петтері Орпо", - написав Никифоров.

Він зазначив, що президент також візьме участь у саміті Україна - Північна Європа.

"Зустріч лідерів України та п’яти країн Північної Європи організована для подальшої координації військової допомоги нашій державі, європейської та євроатлантичної інтеграції України. За результатами очікуємо спільну заяву", - повідомив Никифоров.

Він додав, що на полях саміту глава держави проведе окремі двосторонні зустрічі з прем'єр-міністрами Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції.

Нагадаємо, сьогодні, 3 травня президент України Володимир Зеленський на запрошення президента Фінляндії Саулі Нііністьо відвідує Гельсінкі.

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