В ОП отреагировали на очередное обвинение России во внешнем управлении

Малое количество центров принятия решений только ухудшает положение России и в будущем приведет к ее распаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка .

"Без сомнения, в России, мягко говоря, очень немного центров принятия решений. Именно поэтому они настолько "продуманы", что явно ведут кое-кого на Голгофу. Или это специальный сговор элит для разрушения Российской империи?", - написал Подоляк.

Стоит заметить, что такими словами он отреагировал на заявление бывшего главы Минкульта РФ Владимира Мединского. Российский экс-чиновник обвинил Украину в том, что украинская власть "имеет ограниченный суверенитет" и одним из центров принятия решений в государстве являются "западные друзья Киева".