В ОП отреагировали на новые ракетные удары по украинским городам: у России нет гуманизма

"Снова тотальные ракетные удары по Украине. Луцк, Харьков, Житомир, Ровно. Каждый день все больше ракет. Мариуполь под ковровыми бомбардировками", - написал Подоляк.

По его словам, у России отсутствует способность говорить, гуманизм и цивилизованность. Москва может только наносить ракетно-бомбовые удары, стремясь стереть с лица земли Украину.

"Европе это точно нравится?" - добавил советник главы ОП.

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Глава ОП Андрей Ермак на новые ракетные удары российских оккупантов заявил, что варвары считают нежелание Запада закрывать небо Украины слабостью демократии и вседозволенностью.

"Это очевидно. И чем дольше наши партнеры колеблются, тем больше будет ракет и станет наглой диктатура. Закройте наконец небо", - написал в своем Telegram Ермак.