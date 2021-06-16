ОП открывает для украинцев закрытые территории "Залесья" и полуострова Бирючий, - Тимошенко

Тимошенко рассказал, что Бирючий ранее использовался как летняя резиденция для власти, закрытая для простых граждан.

"У нас совсем другой подход. Да, действительно там есть резиденция, которая может считаться летней резиденцией президента, но мы открываем и уже фактически открыли доступ граждан туда. Это большой, можно сказать, экопарк на берегу моря. Для нас важно, чтобы каждый мог прикоснуться к этой природе и отдыхать там", - заявил он.

В этом году на полуострове начинается восстановление инфраструктуры. Там появятся летние домики, которые можно будет снять. Также планируется возвести бассейный комплекс, сделать туристические маршруты.

"Это действительно экопарк, в котором много проживает и животных, которых можно посмотреть. Все это уже открыто для посещения граждан. Потому что еще раз напомню: для нас доступ украинцев - это самое главное", - подчеркнул Тимошенко.

Кроме этого, по его словам, ведутся работы по открытию для граждан парка "Залесье". Ранее он использовался в качестве резиденции, к которой имели доступ ограниченное число лиц.

"Это огромный лесной комплекс, фактически парк. Сейчас у нас идет трансформация территории "Залесье" в Национальный природный парк, для того, чтобы юридически закрепить это. Мы поделили его на несколько кластеров. Есть зоны, где возможно построить гостиницы (сейчас разрабатывается проектно-сметная документация) для того, чтобы можно было останавливаться там на несколько дней", - отметил заместитель руководителя ОП.

При этом уже сейчас в парк, который расположен в 20 минутах от Киева, может приехать любой желающий.

"Там много популяций зубров, оленей, много животных, которых можно встретить, просто идя по лесу. Я думаю, что для каждого киевлянина - это вообще невероятные вещи, ведь такого, я думаю, вообще никто не видел вблизи Киева", - сказал Тимошенко.