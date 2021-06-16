ОП відкриває для українців закриті території "Залісся" та півострова Бірючий, - Тимошенко

Тимошенко розповів, що Бірючий раніше використовувався як літня резиденція для влади, закрита для простих громадян.

"У нас зовсім інший підхід. Так, дійсно там є резиденція, яка може вважатися літньою резиденцією президента, але ми відкриваємо і вже фактично відкрили доступ громадян туди. Це великий, можна сказати, екопарк на березі моря. Для нас важливо, щоб кожен міг доторкнутися до цієї природи і відпочивати там", - заявив він.

Цього року на півострові починається відновлення інфраструктури. Там з’являться літні будиночки, які можна буде зняти. Також планується звести басейний комплекс, зробити туристичні маршрути.

"Це дійсно екопарк, в якому багато проживає і тварин, яких можна подивитися. Все це вже відкрито для відвідування громадян. Тому що ще раз нагадаю: для нас доступ українців - це найголовніше", - наголосив Тимошенко.

Крім цього, за його словами, ведуться роботи з відкриття для громадян парку "Залісся". Раніше він використовувався як резиденція, до якої мали доступ обмежене число осіб.

"Це величезний лісовий комплекс, фактично парк. Зараз у нас іде трансформація території "Залісся" у Національний природний парк, для того, щоб юридично закріпити це. Ми поділили його на декілька кластерів. Є зони, де можливо побудувати готелі (зараз розробляється проєктно-кошторисна документація) для того, щоб можна було зупинятися там на кілька днів", - зазначив заступник керівника ОП.

При цьому вже зараз до парку, який розташований за 20 хвилин від Києва, може приїхати будь-хто.

"Там багато популяцій зубрів, оленів, багато тварин, яких ви можете зустріти, просто йдучи по лісу. Я думаю, що для кожного киянина - це взагалі неймовірні речі, адже такого, я думаю, взагалі ніхто не бачив поблизу Києва", - сказав Тимошенко.