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В ОП очертили задачи для нового руководства ВСУ

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Пятница 30 июля 2021 08:53
В ОП очертили задачи для нового руководства ВСУ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Президент Украины Владимир Зеленский ждет от нового командования украинской армии и ООС эффективной модернизации Вооруженных сил и сферы обороны в целом. О новых назначениях стало известно на этой неделе.

Об этом идет речь в материале "Смена караула. Зачем Зеленский меняет руководство украинской армии".

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, государство не может буксовать, например в вопросах элементарного обеспечения военных, когда нужно решать стратегические задачи по трансформации армии и адаптации к тому, как эволюционируют силы и средства ведения войны.

"Президент рассчитывает на большую скорость принятия решений, системную коммуникацию между руководителями на всех уровнях, лучшее сочетание штабных и командирских качеств, лучшее стратегическое планирование развития Вооруженных сил. Чтобы каждый наш военный понимал перспективу для себя и для армии – как профессиональную, так и социальную", – уточнил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины и командовании операции Объединенных сил.

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