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В ОП окреслили завдання для нового керівництва ЗСУ

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П'ятниця 30 липня 2021 08:53
В ОП окреслили завдання для нового керівництва ЗСУ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Президент України Володимир Зеленський чекає від нового командування української армії та ООС ефективної модернізації Збройних сил і сфери оборони в цілому. Про нові призначення стало відомо цього тижня.

Про це йдеться в матеріалі "Зміна варти. Навіщо Зеленський змінює керівництво української армії".

На думку радника глави офісу президента Михайла Подоляка, держава не може буксувати, наприклад в питаннях елементарного забезпечення військових, коли потрібно вирішувати стратегічні завдання з трансформації армії та адаптації до того, як еволюціонують сили і засоби ведення війни.

"Президент розраховує на велику швидкість прийняття рішень, системну комунікацію між керівниками на всіх рівнях, краще поєднання штабних і командирських якостей, краще стратегічне планування розвитку Збройних сил. Щоб кожен наш військовий розумів перспективу для себе і для армії – як професійну, так і соціальну", – уточнив він.

Раніше повідомлялося, що Зеленський провів кадрові перестановки у Збройних силах України та командуванні операції Об'єднаних сил.

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