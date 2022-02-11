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В ОП назвали успешные примеры энергомодернизации городов

Автор: Наталия Гурковская

На реализацию проектов по повышению энергоэффективности в Украине выделят 144 млрд грн. Цель - создать украинцам комфортные условия жизни, снизить цифры в платежках за тепло и двигаться к энергетической независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте.

В свою очередь, отличный пример в плане энергомодернизации и повышения энергоэффективности зданий показывает Днепр.

Как известно, в прошлом году в городе утеплили и модернизировали здания на пр. Б.Хмельницкого, ул. Калиновой, пр. Слобожанском, в планах - энергомодернизация домов на ул. Инженерной и т.д.

Среди мероприятий по энергосбережению, которые реализуются - утепление фасадов, крыш, чердаков, установка индивидуальных тепловых пунктов, приборов учета тепла и т.п.

Меры по энергомодернизации, подобные тем, что предпринимают власти Днепра при поддержке областных и центральных властей, в перспективе могут дать гражданам экономию до 30-50% при платежах за тепло и повышение уровня комфорта.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках совместной программы с ЕБРР уже проведена энергомодернизация 80 школ и садиков, в планах - комплексное утепление 66 детских садиков, 28 школ и 4 учреждений здравоохранения

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