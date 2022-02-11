В ОП назвали успешные примеры энергомодернизации городов

В свою очередь, отличный пример в плане энергомодернизации и повышения энергоэффективности зданий показывает Днепр.

Как известно, в прошлом году в городе утеплили и модернизировали здания на пр. Б.Хмельницкого, ул. Калиновой, пр. Слобожанском, в планах - энергомодернизация домов на ул. Инженерной и т.д.

Среди мероприятий по энергосбережению, которые реализуются - утепление фасадов, крыш, чердаков, установка индивидуальных тепловых пунктов, приборов учета тепла и т.п.

Меры по энергомодернизации, подобные тем, что предпринимают власти Днепра при поддержке областных и центральных властей, в перспективе могут дать гражданам экономию до 30-50% при платежах за тепло и повышение уровня комфорта.