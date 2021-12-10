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В ОП надеются, что партнеры Украины выведут Путина на прямые переговоры с Зеленским

Автор: Артур Родивилов

ПрезидентВладимир Зеленский готов к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Украина рассматривает разные форматы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Офиса президента Андрея Сибиги в эфире "Право на власть".

Он отметил, что Киев "не тот, кого можно обвинить в эскалации. Украина за мирное урегулирование конфликта".

"Президент Украины готов к прямым переговорам с президентом Путиным. Украинская сторона готова к этим переговорам, имеет соответствующую позицию, и мы надеемся, что при поддержке наших партнеров дойдет до этого разговора", - сказал Сибига.

Напомним, 9 декабря Зеленский и Байден провели телефонный разговор посвященный итогам переговоров американского и российского лидеров. Беседа длилась 1,5 часа. Подробности - в материале РБК-Украина.

Отметим, ранее Байден и Путин провели переговоры в видеоформате. Разговор длился более двух часов. Во время беседы они обсуждали вопрос угрозы российского вторжения в Украину.

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Владимир Зеленский