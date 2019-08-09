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В Офисе президента объяснили публикацию заявления Богдана в СМИ

Новости » Политика    09.08.2019 - 11:11
В Офисе президента объяснили публикацию заявления Богдана в СМИ
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Во второй половине дня 1 августа начала появляться информация, что Богдан написал заявление на увольнение

Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко заявил, что заявление Андрея Богдана об отставке с должности главы Офиса президента скачал с интернета и переслал его другим СМИ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью изданию "Лига".

Тимошенко говорит, что во второй половине дня 1 августа начала появляться информация, что Богдан написал заявление на увольнение.

"У меня просто начал обрываться телефон, появилось заявление в Facebook, на некоторых сайтах. Мне начали наяривать журналисты практически всех изданий. Сначала я брал трубку, спрашивая, что происходит. Все говорили, что по заявлению Богдана. Я зашел и увидел эту историю на одном из новостных сайтов. Не на "Интерфаксе", кстати, который все обвиняли. Я оттуда взял это заявление. Видимо, они звонили в прес-службу, но им там не отвечали. Я просто всем сбрасывал и бросал в ответ это заявление, которое я сам скачал из интернета", - сказал Тимошенко.

Напомним, Богдан написал заявление об увольнении. Однако, заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка сначала опроверг информацию об отставке председателя ОП. Позже, уже президент Владимир Зеленский подтвердил существование заявления на увольнение от главы Офиса президента Украины Андрея Богдана. Тогда он говорил, что не подписывал указ.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийувольнениеАндрей Богдан
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