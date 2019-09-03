ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В ООС заявили про посилення обстрілів на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    03.09.2019 - 12:06
В ООС заявили про посилення обстрілів на Донбасі
Ілюстративне фото (ООС)

Обстріли посилилися поблизу Вільного і Троїцька

Бойовики Російської федерації та їх найманці посилили обстріл позицій українських військових на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил (ООС).

Згідно з повідомленням, посилилися обстріл поблизу населених пунктів Вільного і Троїцька. Бойовики вели вогонь по позиціях українських військових з мінометів 82-го калібру.

"Вищевказані факти ще раз свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань Російської Федерації і їх найманців щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню і свідоме невиконання Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 2 вересня в період з 20:40 до 21:25 бойовики 10 разів вистрілили з мінометів поблизу Вольного. В районі Троїцька противник здійснив 5 обстрілу з мінометів 3сентября в період з 5:30 до 5:50.

Нагадаємо, за минулу добу 2 вересня бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Також рані РБК-Україна повідомляло, що в понеділок 2 вересня в Берліні пройшла зустріч радників "нормандської четвірки". За результатами зустрічі були визначені пріоритетні завдання для проведення саміту в нормандському форматі. Серед них - розведення сторін у районі Станиці Луганської.

В Станиці Луганській ООС почали демонтаж останньої фортифікації Литва може долучитися до відновлення інфраструктури Донбасу
Новини України ООСДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся