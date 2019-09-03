В ООС заявили про посилення обстрілів на Донбасі

Ілюстративне фото (ООС)

Обстріли посилилися поблизу Вільного і Троїцька

Бойовики Російської федерації та їх найманці посилили обстріл позицій українських військових на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил (ООС).

Згідно з повідомленням, посилилися обстріл поблизу населених пунктів Вільного і Троїцька. Бойовики вели вогонь по позиціях українських військових з мінометів 82-го калібру.

"Вищевказані факти ще раз свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань Російської Федерації і їх найманців щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню і свідоме невиконання Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 2 вересня в період з 20:40 до 21:25 бойовики 10 разів вистрілили з мінометів поблизу Вольного. В районі Троїцька противник здійснив 5 обстрілу з мінометів 3сентября в період з 5:30 до 5:50.

Нагадаємо, за минулу добу 2 вересня бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Також рані РБК-Україна повідомляло, що в понеділок 2 вересня в Берліні пройшла зустріч радників "нормандської четвірки". За результатами зустрічі були визначені пріоритетні завдання для проведення саміту в нормандському форматі. Серед них - розведення сторін у районі Станиці Луганської.