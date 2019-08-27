ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции ООС, ранен военный

Новости » Происшествия    27.08.2019 - 20:32
Боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции ООС, ранен военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

В течение суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во время вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Обстрелы проходили в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное, Павлополь, Марьинка и Светлодарск. За эти зоны отвечают оперативно-тактические группировки "Восток" и "Север".

Боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции ООС, ранен военный

Также в штабе ООС сообщили, что 26 августа Национальная полиция Украины совместно с Национальной гвардией раскрыла среди гражданского населения одно убийство, 8 краж и 12 фактов незаконного обращения с наркотиками.

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Украиной территорию въехало 19172 человека и 2401 транспортное средство. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 13233 человека и 1754 транспортных средства. В пропуске через линию разграничения отказали 26 лицам.

Напомним, 26 августа боевики в зоне ООС применили запрещенные минскими соглашениями минометы, в результате чего один украинский военный получил ранения.

Ранее сообщалось, что в День Независимости, вопреки договоренностям о бессрочном перемирье, боевики два раза открывали огонь по украинским позициям.

На Донбассе боевики начали ротацию на передовой Боевики имитируют разведение сил в Станице Луганской
Новости Украины раненыебоевикиООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь