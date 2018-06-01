В ООС сообщают об обострении ситуации вблизи Крымского и Павлополя

Потерь среди украинских военных нет

На Донбассе сегодня, 1 июня, отмечалось обострение ситуации в Крымском, что на луганском направлении и вблизи Павлополя на мариупольском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

"Боевые действия продолжались на мариупольском направлении. Обострение ситуации отмечалось также в Крымском, что на луганском направлении и вблизи Павлополя на мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение текущих суток ситуация в районе проведения ООС контролируемая. Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что на Донбассе в районе проведения ООС с начала суток былы ликвидированы двое боевиков.