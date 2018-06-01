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В ООС сообщают об обострении ситуации вблизи Крымского и Павлополя

НовостиПроисшествия    01.06.2018 - 19:21
Иллюстративное фото (facebook.com/Игорь Иванов)
Иллюстративное фото (facebook.com/Игорь Иванов)

Потерь среди украинских военных нет

На Донбассе сегодня, 1 июня, отмечалось обострение ситуации в Крымском, что на луганском направлении и вблизи Павлополя на мариупольском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

"Боевые действия продолжались на мариупольском направлении. Обострение ситуации отмечалось также в Крымском, что на луганском направлении и вблизи Павлополя на мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение текущих суток ситуация в районе проведения ООС контролируемая. Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что на Донбассе в районе проведения ООС с начала суток былы ликвидированы двое боевиков.

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Теги публикации: ООС, Павлополь, обстрел  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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