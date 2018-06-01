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У ООС повідомляють про загострення ситуації поблизу Кримського та Павлопіля

НовиниНадзвичайні події    01.06.2018 - 19:21
Ілюстративне фото (facebook.com/Ігор Іванов)
Ілюстративне фото (facebook.com/Ігор Іванов)

Втрат серед українських військових немає

На Донбасі сьогодні, 1 червня, відзначалося загострення ситуації у Кримському, що на луганському напрямку та поблизу Павлопіля на маріупольському напрямку. Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил.

"Бойові дії тривали на маріупольському напрямку. Загострення ситуації відзначалося також у Кримському, що на луганському напрямку та поблизу Павлопіля на маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж поточної доби ситуація в районі проведення ООС контрольована. Втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що на Донбасі в районі проведення ООС з початку доби було ліквідовано двох бойовиків.

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Теги публікації: ООС, Павлополь, обстрел  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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