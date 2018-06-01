У ООС повідомляють про загострення ситуації поблизу Кримського та Павлопіля

Втрат серед українських військових немає

На Донбасі сьогодні, 1 червня, відзначалося загострення ситуації у Кримському, що на луганському напрямку та поблизу Павлопіля на маріупольському напрямку. Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил.

"Бойові дії тривали на маріупольському напрямку. Загострення ситуації відзначалося також у Кримському, що на луганському напрямку та поблизу Павлопіля на маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж поточної доби ситуація в районі проведення ООС контрольована. Втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що на Донбасі в районі проведення ООС з початку доби було ліквідовано двох бойовиків.