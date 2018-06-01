С начала суток на Донбассе ликвидировано 2 боевиков

Упродовж минулої доби, 31 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. #ООС #операція_ОС #брифінг Бойові дії тривали на всій лінії зіткнення, проте інтенсивність бойових дій дещо зменшилася. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання на займаних рубежах та позиціях в бойовому режимі. Російсько-окупаційні війська 26 разів порушували режим припинення вогню, з них 7 разів застосовували важке озброєння – міномети калібрів 120 і 82-мм та артилерію калібру 122мм. Вогневі засоби противника та його жива сила вчасно виявлялися та подавлялися. За даними розвідки, противнику нанесено втрат: двоє окупантів загинули та двоє поранено. Знищено 5 одиниць техніки, з них 2 вантажних автомобіля з боєприпасами, 1 автомобіль невстановленого типу, 1 одиницю ЗУ-23-2 та 1 міномет. На Луганському напрямку в районі населеного пункту Новотошківське противник вів провокаційний вогонь з мінометів. В районах населених пунктів Чермалик, Павлопіль та Водяне, що на Маріупольському напрямку, ворог під прикриттям вогню з артилерії вдавався до штурмових дій з метою оволодіти нашими опорними пунктами. Підрозділи Об’єднаних сил нанесли втрат окупанту та не допустили наближення ворога. За минулу добу трьох наших захисників було поранено. Пораненим надано кваліфіковану медичну допомогу. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Національною поліцією України затримано водія, який перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння та перевозив три гранати РГД-5, дві – Ф-1 та вибухову речовину. За вчинені діяння, відповідно до українського законодавства, затриманого буде притягнуто до адміністративної та кримінальної відповідальності. Контрольні пункти в’їзду – виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало понад два десятки тисяч осіб та близько п’ять тисяч транспортних засобів. Дев’ятнадцятьом особам відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Вчора, Командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв проінспектував хід виконання завдання з переформатування та переобладнання блокпостів на Луганщині. Завдання щодо зміни формату роботи системи блокпостів на території Донецької та Луганської областей та оптимізації їх кількості виконуються планово й вчасно. Зміна формату роботи блокпостів, передусім, спрямована на зменшення соціальної напруги, що виникала у зв'язку з перевірками на стоп-контролях, які фактично не виконують функцій, пов'язаних із забезпеченням оборони чи національної безпеки. Все це робиться для покращення забезпечення охорони публічного порядку та безпеки, а також протидії злочинності. Вчора військовослужбовцями Об’єднаних сил на забезпечено безперешкодну роботу Попаснянського районного водоканалу до свердловин Петрівського водозабору у районі населеного пункту Артема. Здійснено підключення до електроживлення, запуск та випробування свердловини №7. Таким чином ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють в штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру Об'єднаних сил підполковник Віктор Шубец.