ООС предупреждает об антитеррористических мероприятиях в Лисичанске

Местных жителей призывают не паниковать

Пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) предупреждает о проведении 31 июля и 1 августа 2018 года превентивных мер по противодействию террористической и диверсионной угрозам в Лисичанске Луганской области. Об этом говорится на странице ООС в Facebook.

Командование ООС призывает местных жителей без необходимости не бросать свои дома.

"В связи с проведением 31 июля и 1 августа 2018 года превентивных мер по противодействию террористической и диверсионной угрозам в г. Лисичанск Луганской области, Командование Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома", - говорится в сообщении.

Командование также призывает жителей соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное. ООС просит жителей обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и др.).

"Все действия происходят в рамках действующего законодательства и санкционированы Командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Наевым С.И. Ситуация с антитеррористической угрозой находится под контролем", - подчеркнули в пресс-центре.

Кроме того, командование ООС призывает при получении информации о причастности неизвестных лиц к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков немедленно сообщать по адресу дежурных служб:

3 Управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, тел. ном .: 0645-26-81-10;

Главного Управления национальной полиции в Луганской области, тел. ном .: 102, 0645-24-20-42.

"Просим не паниковать и соблюдать требования личной безопасности", - добавили в ООС.

Напомним, подразделения Объединенных сил, задействованные в обороне морского побережья, осуществляют постоянные тренировки с целью повышения готовности к отражению нападения.