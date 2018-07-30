ООС попереджає про антитерористичні заходи у Лисичанську

Місцевих жителів закликають не панікувати

Прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС) попереджає про проведення 31 липня та 1 серпня 2018 року превентивних заходів з протидії терористичній та диверсійній загрозам у Лисичанську Луганської області. Про це сказано на сторінці ООС у Facebook.

Командування ООС закликає місцевих жителів без нагальної потреби не покидати свої домівки.

"У зв’язку із проведенням 31 липня та 01 серпня 2018 року превентивних заходів з протидії терористичній та диверсійній загрозам в м. Лисичанськ Луганської області, Командування Об’єднаних сил закликає мешканців міста не покидати без нагальної потреби своїх домівок", - сказано у повідомленні.

Командування також закликає жителів дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами тощо. ООС просить мешканців обов'язково мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання та інш.).

"Усі дії відбуваються у рамках чинного законодавства та санкціоновані Командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Наєвим С.І. Ситуація з антитерористичною загрозою знаходиться під контролем", - підкреслили у прес-центрі.

Крім того, командування ООС закликає при отриманні інформації про причетність невідомих осіб до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків негайно повідомляти на адресу чергових служб:

3 Управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, тел. ном.: 0645-26-81-10;

Головного Управління національної поліції в Луганській області, тел. ном.: 102, 0645-24-20-42.

"Просимо не панікувати та дотримуватися вимог особистої безпеки", - додали в ООС.

Нагадаємо, підрозділи Об'єднаних сил, задіяні в обороні морського узбережжя, здійснюють постійні тренування із метою підвищення готовності до відбиття нападу.