На Донбассе немного вырос поток через пункты пропуска

За сутки КПВВ на Донбассе пересекли более 31 тысячи человек
За минувшие сутки, 14 января 2019 года, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли более 31 тысячи человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что за минувшие сутки отмечается увеличение потока - КПВВ пересекли 31100 человек и 3600 транспортных средств:
Сегодня все пункты пропуска открылись по графику зимнего периода и работают в штатном режиме. Утром в очередях на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/70; "Марьинка" - 30/40; "Новотроицкое" - 35/50; "Гнутово" - 0/0.
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки погиб один украинский военный.
Отметим, сегодня утром также стало известно, что в Торецке Донецкой области восстановили водоснабжение.