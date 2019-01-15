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На Донбассе немного вырос поток через пункты пропуска

Новости » Общество    15.01.2019 - 09:18
На Донбассе немного вырос поток через пункты пропуска
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

За сутки КПВВ на Донбассе пересекли более 31 тысячи человек

За минувшие сутки, 14 января 2019 года, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе  пересекли более 31 тысячи человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что за минувшие сутки отмечается увеличение потока - КПВВ пересекли 31100 человек и 3600 транспортных средств:

  • "Майорское" - 7065 человек и 810 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 6450 человек и 1045 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 6005 человек и 1095 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 3110 человек и 640 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 8415 человек.

Сегодня все пункты пропуска открылись по графику зимнего периода и работают в штатном режиме. Утром в очередях на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:  "Майорское" - 30/70; "Марьинка" - 30/40; "Новотроицкое" - 35/50; "Гнутово" - 0/0.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки погиб один украинский военный.

Отметим, сегодня утром также стало известно, что в Торецке Донецкой области восстановили водоснабжение.

 

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