В ООС попередили про можливі збої в роботі КПВВ на Донбасі

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Збої можуть виникнути у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами на високовольтних лініях

В районі населеного пункту Майорск Донецької області з 16 по 24 січня з боку підконтрольної уряду України на території будуть проводитися аварійно-відновлювальні роботи на високовольтних лініях "Вуглегірська ТЕС-Центральна №1" і "Вуглегірська ТЕС-Макіївка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що у зв'язку із запланованими роботами можливі тимчасові відключення електропостачання, у тому числі і на КПВВ "Майорське". Зокрема, це може привести до нестабільної роботи відповідних баз даних.

Державна прикордонна служба України зі складу Об'єднаних сил звертає увагу громадян на можливі технічні збої в роботі КПВВ, ситуативні накопичення осіб і транспортних засобів, тимчасові порушення ритмічності оформлення громадян і, як наслідок, ускладнення переміщення осіб і транспортних засобів у межах дорожнього коридору "Горлівка - Бахмут" вранці

Нагадаємо, за минулу добу, 14 січня 2019 року, контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перетнули більше 31 тисячі людей.