В ООС констатировали преимущество перед боевиками по численности и боевому потенциалу

Военные части ООС укомплектованы личным составом, вооружением и техникой на необходимом уровне

В штабе операции объединенных сил (ООС) на Донбассе констатировали преимущество перед боевиками по численности и боевому потенциалу. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"Военные части в составе объединенных сил укомплектованы личным составом, вооружением и военной техникой на уровне, который позволяет выполнять задачи по плану операции объединенных сил. Соотношение с противником по численности и по боевому потенциалу остается на пользу объединенных сил", - говорится в сообщении.

Так, в штабе ООС опровергли распространенную в СМИ информацию о недоукомплектации военных частей Вооруженных сил Украины.

Отметим, журналист Юрий Бутусов статье для ZN.RU написал, что укомплектованность бригады ВСУ на фронте составляет менее 50%.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 22 июня 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военных.