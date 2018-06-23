Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В ООС констатировали преимущество перед боевиками по численности и боевому потенциалу

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 13:25
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Военные части ООС укомплектованы личным составом, вооружением и техникой на необходимом уровне

В штабе операции объединенных сил (ООС) на Донбассе констатировали преимущество перед боевиками по численности и боевому потенциалу. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"Военные части в составе объединенных сил укомплектованы личным составом, вооружением и военной техникой на уровне, который позволяет выполнять задачи по плану операции объединенных сил. Соотношение с противником по численности и по боевому потенциалу остается на пользу объединенных сил", - говорится в сообщении.

Так, в штабе ООС опровергли распространенную в СМИ информацию о недоукомплектации военных частей Вооруженных сил Украины.

 

#ООС #операція_ОС Относительно распространения некоторыми средствами массовой информации сообщения в отношении уровня укомплектованности...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Субота 23 июня 2018 г.

Отметим, журналист Юрий Бутусов статье для ZN.RU написал, что укомплектованность бригады ВСУ на фронте составляет менее 50%.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 22 июня 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военных.

В районе ООС на Донбассе пограничники обнаружили тайник с боеприпасами КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 44,3 тыс. человек
Теги публикации: Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров просят помочь четырехлетней Кире
Внезапно: Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в Киеве (фото, видео)
"Как мне жаль": Лолита пожаловалась, что ее не пускают в Украину (фото)
"Мы очень боимся": продюсер Лободы рассказала, почему певица не выступает в Украине
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь