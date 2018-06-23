У ООС констатували перевагу перед бойовиками за чисельністю та бойовим потенціалом

Військові частини ООС укомплектовані особовим складом, озброєнням та технікою на необхідному рівні

У штабі операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі констатували перевагу перед бойовиками за чисельністю та бойовим потенціалом. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

"Військові частини у складі об’єднаних сил укомплектовані особовим складом, озброєнням та військовою технікою на рівні, який дозволяє виконувати завдання за планом операції об’єднаних сил. Співвідношення з противником за чисельністю та за бойовим потенціалом залишається на користь об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Так, у штабі ООС спростували поширену у ЗМІ інформацію стосовно недоукомплектованості військових частин Збройних сил України.

Зазначимо, журналіст Юрій Бутусов статті для ZN.UA написав, що укомплектованість бригади ВСУ на фронті становить менше 50%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 22 червня 2018 року, обійшлось без втрат серед українських військових.