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У ООС констатували перевагу перед бойовиками за чисельністю та бойовим потенціалом

НовиниНадзвичайні події    23.06.2018 - 13:25
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Військові частини ООС укомплектовані особовим складом, озброєнням та технікою на необхідному рівні

У штабі операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі констатували перевагу перед бойовиками за чисельністю та бойовим потенціалом. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

"Військові частини у складі об’єднаних сил укомплектовані особовим складом, озброєнням та військовою технікою на рівні, який дозволяє виконувати завдання за планом операції об’єднаних сил. Співвідношення з противником за чисельністю та за бойовим потенціалом залишається на користь об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Так, у штабі ООС спростували поширену у ЗМІ інформацію стосовно недоукомплектованості військових частин Збройних сил України.

 

#ООС #операція_ОС Щодо поширення деякими засобами масової інформації повідомлення стосовно рівня укомплектованості...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 23 червня 2018 р.

Зазначимо, журналіст Юрій Бутусов статті для ZN.UA написав, що укомплектованість бригади ВСУ на фронті становить менше 50%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 22 червня 2018 року, обійшлось без втрат серед українських військових.

В районі ООС на Донбасі прикордонники виявили схованку з боєприпасами КПВВ на Донбасі за добу перетнули 44,3 тис. осіб
Теги публікації: Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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