ООС на Донбасі набагато ефективніше АТО, - Порошенко

Операція об'єднаних сил надає військовослужбовцям більше прав

Президент України Петро Порошенко вважає проведену на Донбасі Операцію об'єднаних сил (ООС) більш ефективною, ніж проведена раніше Антитерористична операція (АТО). Про це він заявил 8 червня на зустрічі зі студентами-юристами в стінах Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Порошенко зазначив, що завдяки Операції об'єднаних сил у військовослужбовців з'явилось більше прав.

"Невже не помічаєте, як змінилися інформаційні зведення з фронту? Невже ви не помітили, наскільки Операція об'єднаних сил зараз набагато ефективніше АТО?" - сказав президент.

Порошенко додав, що уряд буде проводити політику відновлення українського суверенітету на Донбасі.

"Не сумнівайтеся: Донбас ніколи не буде російським", - зазначив президент.

Нагадаємо, Порошенко підтримав ідею створення координаційної ради з питань заручників.