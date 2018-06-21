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ООС: на Донбассе с начала суток потерь среди украинских военных нет

НовостиОбщество    21.06.2018 - 14:24
Иллюстративное фото (facebook.com ato.news)
Иллюстративное фото (facebook.com ato.news)

Боевики с начала суток 6 раз нарушили режим тишины

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) с начала суток, 21 июня 2018, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщил представитель пресс-центра ООС Николай Бондарчук, передает Facebook пресс-центр.

"В течение текущих суток противник шесть раз нарушал режим тишины с применением стрелкового оружия. Потерь среди наших военнослужащих нет", - сказал Бондарчук.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 20 июня 2018 года, ранены трое украинских военных.

Также по данным разведки, на Донбассе в течение прошлых суток, 20 июня, украинские военнослужащие ликвидировали одного боевика. Еще пятеро боевиков ранены.

Кроме того, отмечается уменьшение применения противником беспилотных летательных аппаратов для разведки наших позиций. Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы было выявлено только две попытки российского беспилотника типа "Орлан-10" пересечь линию разграничения.

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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