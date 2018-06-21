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ООС: на Донбасі з початку доби втрат серед українських військових немає

НовиниСуспільство    21.06.2018 - 14:24
Ілюстративне фото (facebook.com ato.news)
Ілюстративне фото (facebook.com ato.news)

Бойовики з початку доби 6 разів порушили режим тиші

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) з початку доби, 21 червня 2018, втрат серед українських військових немає. Про це повідомив представник прес-центру ООС Микола Бондарчук, передає у Facebook прес-центр.

"У продовж поточної доби противник шість разів порушував режим тиші із застосуванням стрілецької зброї. Втрат серед наших підрозділів немає", - сказав Бондарчук.

Нагадаємо, у зоні проведення операції об'єднаних сил за минулу добу, 20 червня 2018 року, поранено трьох українських військових.

Також за даними розвідки, на Донбасі протягом минулої доби, 20 червня, українські військовослужбовці ліквідували одного бойовика. Ще п'ятеро бойовиків поранені.

Крім того, відмічається зменшення застосування противником безпілотних літальних апаратів для розвідки наших позицій. Засобами протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби було виявлено тільки два випадки намагання російського безпілотника типу "Орлан-10" перетнути лінію розмежування.

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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