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На Донбасі за добу загинули 2 українських військових, ще 6 поранено

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 07:44
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Бойовики 33 рази обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу загинули двоє українських військових, ще шестеро отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Російсько-окупаційні війська 33 рази вдавалися до прицільного вогню по нашим позиціях, з яких 15 разів застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82мм та 5 разів артилерію калібру 122мм", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, упродовж 14 червня 12 бойовиків було знищено та 10 поранено.

Інтенсивні бойові дії тривали на всій лінії зіткнення.

"На Луганському напрямку бої не припиняються поблизу селищ Новотошківське та Оріхове. На Горлівському напрямку найактивніше бойові дії тривали в районах населених пунктів Троїцьке, Луганське та Південне. На Донецькому напрямку – в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Новотроїцьке та Богданівка. На Маріупольському напрямку інтенсивні бої тривали в районах населених пунктів Водяне та Лебединське", - повідомляють у ООС.

Нагадаємо, станом на 18:00 14 червня бойовики 10 разів обстрілювали українські позиції.

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Теги публікації: ООС, загиблі, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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