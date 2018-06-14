На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС

Боевики 10 раз обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение дня, 14 июня 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"На протяжении текущих суток, 14 июня, ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой. В ходе боевых действий за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение дня боевики 10 раз обстреливали украинские позиции. В частности, не спадает интенсивность боевых действий в Луганской области, где боевики обстреливали из минометов Новотошковское и Новотроицкое. На Донецком направлении под обстрелами оказались Водяное и Богдановка, а на Мариупольском направлении боевики пытались атаковать Лебединское под прикрытием 122-мм артиллерии и минометов 120-го калибра.

"Адекватный ответ морских пехотинцев сорвал планы противника, который вынужден был перейти к оборонительным действиям. Объединенные силы открывали огонь в ответ и подавляли огневые точки врага, сохраняя положение наших подразделений неизменными", - отмечают в штабе.

Сводка по состоянию на 18:00 14 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення в Течение текущих суток, 14 июня,... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 14 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС на Донбассе за минувшие сутки, 13 июня 2018 года, пострадали 4 украинских военных.