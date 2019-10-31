ООО "Камертон" требует от СМИ прекращении распространения недостоверной информации и опровержения фейка относительно инцидента 25.10 в Одессе

ООО "Камертон", которое реализует в Одессе украино-израильский инвестиционный проект стоимостью 75 млн. долл., требует от общегосударственных и местных СМИ прекратить распространение недостоверной информации относительно компании и проекта UNITY TOWERS.

Кроме того, ООО "Камертон" сообщает о намерении обратиться с иском в ряд общегосударственных и местных СМИ об опровержении распространенного ними фейка и возмещение нанесенного недостоверной информацией вреда репутации компании, если соответствующие публикации не будут удалены с сайтов.

С этой целью ООО "Камертон" заключило соглашение с адвокатским объединением Barristers, которое сейчас готовит требования к каждому из изданий, которые допустили распространение фейка и недостоверной информации, которая повлияла на репутацию предприятия.

В частности, речь идет о материалах, в которых использованы утверждение об организации избиения активистов, которые протестовали против строительства, и применения к ним специальных средств (слезоточивого газа) во время противоправного блокирования активистами проезжей части дороги на пересечении ул. Генуэзской и Гагаринского плато в г. Одессе и противодействия незаконной протестующими хозяйственной деятельности ООО "Камертон" и ООО "Эйч Пи Групп".

В этих публикациях СМИ никак не осветили позицию ООО "Камертон" и, учитывая коннотацию заголовков и текстов сообщений, пытались сформировать у читателей мнение, что виновными в инциденте, который имел место 25.10.2019, сотрудники компании.

При этом редакция и авторы публикаций не учли, что активисты совершали действия, которые содержат в себе признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) и ч.1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций), ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.

Также ими не был учтен факт, что применили слезоточивый газ именно протестующие. А когда сотрудники охраны попытались задержать мужчину, который совершил этот поступок, и передать его сотрудникам полиции, активисты атаковали охранники, что подтверждается следующим видео:



Также на видео попал эпизод, когда одна из "протестующих" (на вид молодая женщина), которая заявляет об избиении, намеренно создает образ пострадавшего лица. На видео четко отражено, что указанное лицо самостоятельно садится на землю и эмоционально заявляет о надуманное физическое насилие, совершенное в отношении нее, при этом ни одно лицо на видеозаписи не трогает эту женщину: https://www.youtube.com/watch?v=_SHHtZ9rChI.

Учитывая вышеупомянутое и много других обстоятельств, которые будут изложены в обращениях в редакцию, ООО "Камертон" призывает прекратить нарушение нашего права на неприкосновенность деловой репутации; удалить материалы, содержащие недостоверную и искаженную информацию, и в дальнейшем обращаться к ООО "Камертон" с запросами, которые позволят сохранить баланс мнений и беспристрастность при подготовке информационных сообщений

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