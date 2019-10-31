ТОВ "Камертон" вимагає від ЗМІ припинення розповсюдження недостовірної інформації та спростування фейку щодо інциденту 25.10 в Одесі

ТОВ "Камертон", яке реалізує в Одесі україно-ізраїльський інвестиційний проект вартістю 75 млн. дол., вимагає від загальнодержавних та місцевих ЗМІ припинити розповсюдження недостовірної інформації щодо компанії та проекту UNITY TOWERS.

Крім того, ТОВ "Камертон" повідомляє про намір звернутися з позовом до низки загальнодержавних та місцевих ЗМІ щодо спростування розповсюдженого ними фейку та відшкодування нанесеної недостовірною інформацією шкоди репутації компанії, якщо відповідні публікації не будуть видалені з сайтів.

З цією метою ТОВ "Камертон" уклало угоду з адвокатським об'єднанням Barristers, яке наразі готує вимоги до кожного з видань, які припустилися розповсюдження фейку та недостовірної інформації, яка вплинула на репутацію підприємства.

Зокрема, мова йде про матеріали, в яких використані твердження про організацію побиття активістів, які протестували проти будівництва, та застосування до них спеціальних засобів (сльозогінного газу) під час протиправного блокування активістами проїзної частини дороги на перетині вул. Генуезької та Гагарінського плато в м. Одесі та незаконної протидії протестувальниками господарській діяльності ТОВ "Камертон" та ТОВ "Ейч Пі Груп".

В цих публікаціях ЗМІ жодним чином не висвітлили позицію ТОВ "Камертон" та, з огляду на конотацію заголовків та текстів повідомлень, намагалися сформувати в читачів думку, що винними в інциденті, який мав місце 25.10.2019, є співробітники компанії.

При цьому редакції та автори публікацій не врахували, що активісти вчиняли дії, які містять в собі ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності) та ч.1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій), ст. 293 (групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України.

Також ними не був врахований факт, що застосували сльозогінний газ саме протестувальники. А коли співробітники охорони спробували затримати чоловіка, який здійснив цей вчинок, та передати його працівникам поліції, активісти атакували охоронці, що підтверджується наступним відео:





Також на відео потрапив епізод, коли одна з "протестувальниць" (на вигляд молода жінка), яка заявляє про побиття, навмисно створює образ постраждалої особи. На відео чітко відображено, що вказана особа самостійно сідає на землю та емоційно заявляє про надумане фізичне насильство, вчинене щодо неї, при цьому жодна особа на відеозаписі не чіпає цю жінку: https://www.youtube.com/watch?v=_SHHtZ9rChI.

Враховуючи вищезазначене та багато інших обставин, які будуть викладені в зверненнях до редакцій, ТОВ "Камертон" закликає припинити порушення нашого права на недоторканність ділової репутації; видалити матеріали, які містять недостовірну та перекручену інформацію, та в подальшому звертатися до ТОВ "Камертон" із запитами, які дозволять зберегти баланс думок та неупередженість під час підготовки інформаційних повідомлень.

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