ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт": количество онлайн-платежей за газ возросло

Около 43 тыс. клиентов ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" рассчитываются за газ через онлайн сервисы компании. Это на 2 тыс. потребителей газа больше, чем три месяца назад, в начале года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в этом году специалисты "Ивано-Франковскгаз Сбыта" наладили работу еще двух онлан-сервисов для оплаты за газ -104 Mobile Light и чат боту 7104 в мессенджере Viber. В общем заплатить за газ онлайн можно непосредственно из Личного кабинета на сайте 104.ua, мобильного приложения 104 Mobile, 104 Mobile Light, мессенджера Viber или обычного телефона через IVR.

"Имея банковскую карту и доступ к интернету или телефону, клиенты из числа имеющихся сервисов выбирают для себя самый удобный дистанционный способ оплаты: без очередей и не выходя из дома", – сказал директор "Ивано-Франковскгаз Сбыта" Юрий Филиппов.

По словам пресс-службы, все расходы по запуску этих онлайн сервисов профинансировано за счет "Ивано-Франковскгаз Сбыта", в то время как 90% средств за газ получает НАК "Нафтогаз Украины".

"Онлайн сервисы позволяют сохранить шаблон платежа, карточку для расчета или пользоваться электронным кошельком. Оплата коммунальных услуг онлайн осуществляется любыми платежными картами Visa и Master Card. Наличие и размер комиссии платежный сервис информирует клиента до совершения транзакции. После успешной оплаты на экране будет отображена квитанция, по желанию ее можно распечатать, сохранить или переслать на указанный адрес электронной почты. Средства поступят на счет поставщика газа уже в течение нескольких дней. Сейчас к услугам потребителей природного газа Ивано-Франковской области представлены платежные системы: Portmone.com, iPay.ua, EasyPay.ua, Ощад 24, Masterpass, Приват 24, а также Ibox", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что среди дополнительных возможностей онлайн сервисов – информация о состоянии лицевого счета, история платежей и начисления по субсидии.