ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут": кількість онлайн платежів за газ зросла

Близько 43 тис. клієнтів ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" розраховуються за газ через онлайн сервіси компанії. Це на 2 тис. споживачів газу більше, ніж три місяці тому, на початку року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що цьогоріч фахівці "Івано-Франківськгаз Збуту" налагодили роботу ще двох онлан-сервісів для оплати за газ -104 Mobile Light та чат боту 7104 у месенджері Viber. Загалом заплатити за газ онлайн можна безпосередньо з Особистого кабінету на сайті 104.ua, мобільного додатку 104 Mobile, 104 Mobile Light, месенджера Viber чи звичайного телефону через IVR.

"Маючи банківську карту та доступ до інтернету чи телефону, клієнти з-поміж наявних сервісів обирають для себе найзручніший дистанційний спосіб оплати: без черг та не виходячи з дому", – сказав директор "Івано-Франківськгаз Збуту" Юрій Пилипів.

За словами прес-служби, всі видатки по запуску цих онлайн сервісів профінансовано за рахунок "Івано-Франківськгаз Збуту", в той час як 90% коштів за газ отримує НАК "Нафтогаз України".

"Онлайн сервіси дозволяють зберегти шаблон платежу, картку для розрахунку або користуватись електронним гаманцем. Оплата комунальних послуг онлайн здійснюється будь-якими платіжними картами Visa і Master Card. Про наявність та розмір комісії платіжний сервіс інформує клієнта до здійснення транзакції. Після успішної оплати на екрані буде відображена квитанція, за бажанням її можна роздрукувати, зберегти або переслати на вказану адресу електронної пошти. Кошти надійдуть на рахунок постачальника газу вже протягом кількох днів. Зараз до послуг споживачів природного газу Івано-Франківської області представлені платіжні системи: Portmone.com, iPay.ua, EasyPay.ua, Ощад 24, Masterpass, Приват 24, а також Ibox", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі додали, що серед додаткових можливостей онлайн сервісів – інформація про стан особового рахунку, історія платежів та нарахування по субсидії.