ООО "Харьковгаз Сбыт" открыл для клиентов два новых онлайн-сервиса

ООО "Харьковгаз Сбыт" пополнил количество онлайн-возможностей для клиентов компании двумя новыми сервисами. Существует 11 способов для безопасного проведения онлайн-платежей за газ. С помощью чат-бота в Viber 7104ua, мобильных приложений 104 Mobile, 104 Mobile Light для смартфонов и iPhone можно не только осуществить платеж, но и проконтролировать его зачисление и текущий баланс на лицевом счете. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Паблик - аккаунт 7104ua в Viber, мобильное приложение для смартфонов 104 Mobile и мобильное приложение для iPhone 104 Mobile Light разработаны таким образом, чтобы потребитель имел возможность пользоваться сразу несколькими лицевыми счетами, без осложнений с дополнительными регистрациями. Это удобно когда клиент ООО "Харьковгаз Сбыт" имеет более одного лицевого счета или помогает в газовых вопросом своим родным. Через эти сервисы возможно оплатить за газ, проконтролировать поступление средств на лицевой счет и в удобное для себя время посмотреть баланс на нем", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, получить электронный счет за услуги газоснабжения, необходимые консультации по лицевому счету можно в личном кабинете на сайте 104.ua.

"ООО "Харьковгаз Сбыт" системно расширяет возможности и сервисы для своих клиентов, чтобы люди не стояли в очередях и не тратили свободное время на поездки в газовую компанию. Сейчас достаточно активно начали использовать сервисы компании и пожилые люди", - отметила начальник отдела сопровождения клиентов ООО "Харьковгаз Сбыт" Виктория Олейник.

"Харьковгаз Сбыт" обращает внимание своих клиентов, что оплата за газ осуществляется на счета со специальным режимом использования в государственном "Ощадбанке", которые открыты для приема платежей от жителей Харькова и Харьковской области. Если какой-либо сайт предлагает принять оплату за газ путем перечисления средств с банковской карты потребителя на неизвестную банковскую карточку, газовая компания просит игнорировать мошенников.

"Сейчас осуществить онлайн-платежи за газ возможно через личный кабинет на сайте 104.ua, Viber 7104ua, мобильные приложения 104 Mobile, 104 Mobile Light, интернет-приложение "MEGABANK Online", платежные системы iPay.ua, Portmone; Easy Pay, цифровой кошелек Masterpass, Приват24 и Ощад24", - говорится в сообщении.