ООО "Гросанс" выражает озабоченность по поводу назначения Романа Лещенко министром агрополитики

Гражданин США и основатель украинского предприятия с иностранными инвестициями ООО "Гросанс" Курт Джейкоб Гросанс обеспокоен ситуацией относительно назначения главы Госгеокадастра Романа Лещенко министром агрополитики.

"У меня есть опыт работы моего предприятия в Украине. Однако, к сожалению, с горьким привкусом разочарования, связанным именно с этим гражданином Украины. Поэтому я хочу сообщить о том, что Роман Лещенко на должности директора моего предприятия, на мое убеждение, злоупотребил моим доверием и своим служебным положением", - говорится в пресс-релизе ООО "Гросанс".

Предприниматель утверждает, что в результате таких злоупотреблений были причинены значительные убытки как иностранному инвестору и предприятию, так и Украине - меньше уплаченных налогов, неоткрытые дополнительные рабочие места и уменьшился кредит доверия иностранных инвесторов.

"Вчера я получил несколько запросов от журналистов. Вопрос у всех один: является ли правдой то, что Роман Лещенко действительно работал директором моего предприятия. И правда ли то, что я подал заявление в полицию о совершении преступления гражданином Романом Лещенко. По этому поводу хочу проинформировать общество, что все вышеизложенное является правдой", - добавил Гросанс.

По его словам, он приехал в Украину в 2017 году с целью открытия и развития агробизнеса. В этом же году он познакомился с Романом Лещенко и в 2018 назначил его на должность директора предприятия. Однако впоследствии выяснилось, что во время его руководства с предприятия исчез большой объем зерна в неизвестном направлении, а Лещенко, без его согласия безвозмездно использовал технику для обработки земли, что была в использовании предприятий, где он был выгодоприобретателем.

"И последнее и значимое - Роман Лещенко без моего согласия перечислил крупную сумму денег с моей компании на свою, что возможно непосредственно и было использовано на его финансирование политической партии "Слуга народа". Все это было сделано действующим председателем Госгеокадастра Романом Лещенко, на то время директором моего предприятия, очень быстро после назначения на должность без моего согласования и пользуясь служебным положением", - сообщил Гросанс.

По этому поводу он также подал заявление о совершении преступления Романом Лещенко в полицию.

"Учитывая выше приведенное, а также понимая, что перед таким важным назначением президенту Украины точно известно кто такой Роман Лещенко, я удивлен, как такому человеку можно доверять пост Министра столь важной для Украины отрасли. Хочу заверить всех, что я сделаю все для того, чтобы ситуация вокруг Романа Лещенко была освещена в зарубежных СМИ. Как иностранный инвестор я болею за Украину и считаю, что назначение подобных "реформаторов" разрушает инвестиционный климат для Украины", - резюмировал предприниматель.