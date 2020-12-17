ТОВ "Гросанс" висловлює занепокоєність з приводу призначення Романа Лещенка міністром агрополітики

Громодянин США та засновник українського підприємства з іноземними інвестиціями ТОВ "Гросанс" Курт Джейкоб Гросанс занепокоєний ситуацією щодо призначення голови Держгеокадастра Романа Лещенка міністром агрополітики.

"У мене є досвід роботи мого підприємства в Україні. Проте, нажаль, з гірким присмаком розчарування, пов’язаним саме з цим громадянином України. Тому я хочу повідомити про те, що Роман Лещенко на посаді директора мого підприємства, на моє переконання, зловживав моєю довірою та своїм службовим становищем", - йдеться в прес-релізі ТОВ "Гросанс".

Підприємець стверджує, що в результаті таких зловживань були завдані значні збитки як іноземному інвестору і підприємству, так Україні - менше сплачених податків, невідкриті додаткові робочі місця та зменшився кредит довіри іноземних інвесторів.

"Учора я отримав декілька запитів від журналістів. Питання у всіх одне: чи є правдою те, що Роман Лещенко дійсно працював директором мого підприємства. І чи правда те, що я подав заяву до поліції про вчинення злочину громадянином Романом Лещенком. З цього приводу хочу проінформувати суспільство, що все вищевикладене є правдою", - додав Гросанс.

За його словами, він приїхав в Україну у 2017 році з метою відкриття та розвитку агробізнесу. Цього ж року він познайомився з Романом Лещенком і у 2018 призначив його на посаду директора підприємства. Проте згодом з'ясувалося, що під час його керівництва з підприємства зник великий об’єм зерна у невідомому напрямку, а Лещенко, без його згоди безоплатно використовував техніку для обробки землі, що була у використанні підприємств, де він був вигодонабувачем.

"І останнє та значуще - Роман Лещенко без моєї згоди перерахував велику суму грошей з моєї компаній на свою, що можливо безпосередньо і було використано на його фінансування політичної партії "Слуга Народу". Все це було зроблено чинним головою Держгеокадастру Романом Лещенком, на той час директором мого підприємства, дуже швидко після призначення на посаду і без мого погодження та користуючись службовим становищем", - повідомив Гросанс.

З цього приводу він подав заяву про вчинення злочину Романом Лещенком до поліції.

"Враховуючи вище наведене, а також розуміючи, що перед таким важливим призначенням президентові України точно було відомо хто такий Роман Лещенко, я здивований, як такій людині можна довіряти посаду Міністра настільки важливої для України галузі. Хочу запевнити усіх, що я зроблю все для того, щоб ситуація навколо Романа Лещенка була висвітлена в закордонних ЗМІ. Як іноземний інвестор я вболіваю за Україну та вважаю, що призначення подібних "реформаторів" руйнує інвестиційний клімат для України", - резюмував підприємець.