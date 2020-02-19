ООО "Автоспецпром" стало победителем тендера по обеспечению Винницкой области реанимобилями

ООО "Автоспецпром" признано победителем аукциона на закупку 11 единиц специализированного санитарного транспорта экстренной медицинской помощи типа С с оборудованием (реанимобилей), который объявило коммунальное некоммерческое предприятие "Территориальное медицинское объединение "Винницкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Винницкого областного совета".

Соответствующее решение было принято на заседании тендерного комитета от 7 февраля 2020 года единогласно. Согласно сообщению о намерении заключить договор, которое также было согласовано тендерным комитетом, поставка "скорых" при условии оплаты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 23 апреля 2014 года № 117 должна состояться с 1 по 31 марта 2020 года.

"Со своей стороны мы подтверждаем готовность обеспечить Винничину реанимобилями надлежащего качества, которые будут полностью соответствовать украинским и европейским техническим стандартам, а также стандартам безопасности, комфорта для пациентов и медиков", - отметил заместитель директора ООО "Автоспецпром" Кирилл Коморкин.

Напомним, компания предложила самую низкую цену - 31,57 миллиона гривен - в рамках объявленного на Prozorro тендера. Это почти на 2 миллиона гривен меньше, чем первоначальная сумма, которую планировали потратить на новые автомобили скорой помощи власти Винницкой области.

Финансирование закупки пройдет за счет местного и государственного бюджетов в пропорции 25:75 процентов.

Справка

Специализированная санитарная машина экстренной медицинской помощи типа С (реанимобиль) предназначена для проведения лечебных мероприятий медицинской помощи силами реанимационной или специализированной бригады, транспортировки и мониторинга пациентов, находящихся в тяжелом или критическом состоянии.

ООО "Автоспецпром" - первый и крупнейший в Украине производитель автомобилей скорой медицинской помощи. Свою деятельность предприятие начало в 2012 году. В настоящее время мощности ООО позволяют выпускать в месяц до 100 единиц автомобилей скорой помощи.

Компания является главным поставщиком такого автотранспорта как для государственных, так и для частных медицинских учреждений Украины.

Автомобили скорой помощи производятся в типах А1, А2, В и С на шасси Citroën, Peugeot и Mercedes в полном соответствии с Государственным стандартом Украины (ГСТУ) 7032, который, в свою очередь, соответствует европейскому стандарту DIN EN 1789. Контроль качества продукции ведется в соответствии с международными стандартами ISO 9001 и ISO 13485 (менеджмент качества для медицинских приборов). В 2019 году предприятие выпустило более 500 автомобилей скорой помощи всех типов.