ТОВ "Автоспецпром" стало переможцем тендеру з забезпечення Вінницької області реанімобілями

ТОВ "Автоспецпром" визнано переможцем аукціону на закупівлю 11 одиниць спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги типу С з обладнанням (реанімобілів), який оголосило комунальне некомерційне підприємство "Територіальне медичне об’єднання "Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної ради".

Відповідне рішення було ухвалено на засідання тендерного комітету від 7 лютого 2020 року одностайно. Згідно з Повідомленням про намір укласти договір, яке також було узгоджене тендерним комітетом, поставка "швидких" за умови попередньої оплати у відповідності до Постанови Кабінету міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 має відбутися з 1 по 31 березня 2020 року.

"Зі свого боку ми підтверджуємо готовність забезпечити Вінниччину реанімобілями належної якості, які повністю відповідатимуть українським та європейським технічним стандартам, а також стандартам з безпеки, комфорту для пацієнтів і медиків тощо", – зазначив заступник директора ТОВ "Автоспецпром" Кирило Коморкін.

Нагадаємо, компанія запропонувала найнижчу ціну – 31,57 мільйона гривень – в межах оголошеного на Prozorro тендеру. Це майже на 2 мільйони гривень менше, ніж початкова сума, яку планувала витратити на нові автомобілі швидкої допомоги влада Винницької області.

Фінансування закупівлі відбудеться коштом місцевого та державного бюджетів у пропорції 25:75 відсотків.

Довідково

Спеціалізована санітарна машина екстреної медичної допомоги типу С (реанімобіль) призначена для проведення лікувальних заходів медичної допомоги силами реанімаційної або спеціалізованої бригади, транспортування та моніторингу пацієнтів, що знаходяться в тяжкому або критичному стані.

ТОВ "Автоспецпром" – перший і найбільший в Україні виробник автомобілів швидкої медичної допомоги. Свою діяльність підприємство розпочало у 2012 році. На даний час потужності ТОВ дозволяють випускати в місяць до 100 одиниць автомобілів швидкої допомоги.

Компанія є головним постачальником такого автотранспорту як для державних, так і для приватних медичних установ України.

Автомобілі швидкої допомоги виробляються в типах А1, А2, В і С на шасі Citroën, Peugeot і Mercedes в повній відповідності до Державного стандарту України (ДСТУ) 7032, який, у свою чергу, відповідає європейському стандарту DIN EN 1789. Контроль якості продукції ведеться відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001 та ISO 13485 (менеджмент якості для медичних приладів). У 2019 підприємство випустило понад 500 автомобілів швидкої допомоги всіх типів.