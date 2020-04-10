ООО "АВИС - УКРАИНА" приобщается к борьбе с коронавирусом COVID-19

Учитывая неблагоприятную ситуацию с распространением в Украине заболевания коронавируса COVID-19, ООО "АВИС - УКРАИНА" внедряет благотворительную инициативу, направленную на финансирование мероприятий по противодействию коронавируса.

Так, с 10 апреля 2020 г. ООО "АВИС - УКРАИНА" начинает благотворительное мероприятие, в рамках которого средства в сумме 1 (одна) гривна с каждого проданного десятка яиц куриных торговых марок "Косівщина", "КВОЧКИНО", "КОКОРАЙ", "ЕКАДАР", "ДИТЯЧІ", "ГОСПОДИН ПЕТУХОВЪ" направляются на финансирование мероприятий по борьбе с коронавирусом COVID-19 и преодоления последствий пандемии.

Компания активно прорабатывает направления благотворительного финансирования, которые охватят удовлетворения первоочередных потребностей больниц в медицинском оборудовании, средствах индивидуальной защиты медицинских работников, потребности в препаратах для лечения больных COVID-19, другие приоритетные вопросы.

Ориентировочная продолжительность благотворительного мероприятия с 10 апреля по 10 мая 2020 года.

ООО "АВИС - УКРАИНА" предлагает покупателям продукции, которая будет реализовываться в рамках благотворительного мероприятия, предоставлять производителю конкретные предложения по распределению собранных на благотворительность средств. Предложения просим предоставлять в письменном виде на адрес компании, указанный на сайте.

Только совместными усилиями остановим пандемию COVID-19!