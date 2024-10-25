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В ООН зробили заяву про візит Гутерріша в Україну

П'ятниця 25 жовтня 2024 17:45
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В ООН зробили заяву про візит Гутерріша в Україну Фото: Антоніу Гутерріш (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський відмовився зустрітись з Генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем через його візит на саміт БРІКС. Однак в ООН не підтвердили причину відмови у зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За даними ЗМІ, заступник речника генсека ООН Фархан Хак не підтвердив, що візит Гутерріша в Україну скасували зі сторони Києва через саміт БРІКС.

"Ми намагаємося організувати візит у взаємно зручний час. Вони (Зеленський і Гутерреш - ред.) обговорили візит під час зустрічі у вересні", - сказав Хак.

Що цьому передувало

Сьогодні у ЗМІ поширилась інформація про те, що президент Володимир Зеленський відхилив візит Антоніу Гутерріша до України нібито через його участь у саміті БРІКС.

Згодом джерела РБК-Україна в Офісі президента підтвердили цю інформацію.

"Після Казані (Гутерріш) хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив його візит. Тому Гутерріша тут не буде, зокрема, через приниження здорового глузду та міжнародного права в Казані", - сказало джерело в адміністрації президента України.

Варто зауважити, що під час розмови з Путіним у Казані Гутерріш в черговий раз заявив, що "російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права".

Після цього українське МЗС розкритикувало рішення Гутерріша відвідати Казань. Там також нагадали, що він не був присутній на саміті миру, організованому Україною у Швейцарії у червні.

Саміт БРІКС

БРІКС - це обєднання найбільших за площею та населенням слабо розвинених країн. До її складу входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка.

Днями у Казані відбувся черговий саміт БРІКС, на якому були присутні велика кількість представників країн Глобального Півдня. Його відвідали генсек ООН Антоніу Гутерріш, лідери Індії Нарендра Моді та Китаю Сі Цзіньпін.

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Володимир Зеленський ООН Російська Федерація Антоніу Гутерріш БРИКС
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