ua en ru
Пт, 25 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ООН сделали заявление о визите Гутерриша в Украину

Пятница 25 октября 2024 17:45
UA EN RU
В ООН сделали заявление о визите Гутерриша в Украину Фото: Антониу Гутерриш (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский отказался встретиться с Генсекретарем ООН Антониу Гутерришем из-за его визита на саммит БРИКС. Однако в ООН не подтвердили причину отказа во встрече.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

По данным СМИ, замглавы генсека ООН Фархан Хак не подтвердил, что визит Гутерриша в Украину отменили со стороны Киева из-за саммита БРИКС.

"Мы пытаемся организовать визит во взаимно удобное время. Они (Зеленский и Гутерреш – ред.) обсудили визит во время встречи в сентябре", - сказал Хак.

Что этому предшествовало

Сегодня в СМИ распространилась информация о том, что президент Владимир Зеленский отклонил визит Антониу Гутерриша в Украину якобы из-за его участия в саммите БРИКС.

Впоследствии источники РБК-Украина в Офисе президента подтвердили эту информацию.

"После Казани (Гутерриш) хотел приехать в Украину, но президент не подтвердил его визит. Поэтому Гутерриша здесь не будет, в частности, из-за унижения здравого смысла и международного права в Казани", - сказал источник в администрации президента Украины.

Следует отметить, что во время разговора с Путиным в Казани Гутерриш в очередной раз заявил, что "российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права".

После этого украинский МИД подверг критике решение Гутерриша посетить Казань. Там также напомнили, что он не присутствовал на саммите мира, организованном Украиной в Швейцарии в июне.

Саммит БРИКС

БРИКС – это объединение крупнейших по площади и населению слабо развитых стран. В ее состав входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

На днях в Казани прошел очередной саммит БРИКС, на котором присутствовало большое количество представителей стран Глобального Юга. Его посетили генсек ООН Антониу Гутерриш, лидеры Индии Нарендра Моди и Китая Си Цзиньпин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ООН Российская Федерация Антониу Гутерриш БРИКС
NEWS
Как НАТО может ответить на отправку солдат КНДР в Россию: Bloomberg узнало детали
Как НАТО может ответить на отправку солдат КНДР в Россию: Bloomberg узнало детали
DAILY
Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция