ООН знайшла нові докази катування українців у РФ та на окупованих територіях

Що встановила Комісія ООН

Як заявила Комісія у своєму останньому оновленні Раді з прав людини, широке географічне охоплення та розповсюджені схеми застосування катувань демонструють, що катування здійснювалися "як звичайна та прийнятна практика з почуттям безкарності".

"Подальше розслідування Комісією випадків катувань свідчить про те, що російська влада застосовувала катування в тих регіонах України, які взяла під контроль. Нові докази підтверджують попередній висновок Комісії про те, що катування, вчинені російською владою, були широко поширені", - йдеться у звіті.

Комісія визначила додаткові спільні елементи у застосуванні катувань російською владою, підтвердивши попередні висновки про систематичний характер цих дій.

"Одним з таких елементів є неодноразова практика насильницьких методів у місцях позбавлення волі в РФ, де утримуються ув'язнені з України. Така практика спостерігається в декількох великих пенітенціарних установах на окупованих територіях України", - зазначили в ООН.

Ще один спільний елемент, що випливає з доказів, вказує на скоординоване залучення співробітників конкретних служб Російської Федерації до катувань у всіх місцях позбавлення волі, розслідуваних Комісією.

"Систематичне застосування сексуального насильства переважно щодо чоловіків також використовується як метод катувань, який спостерігається майже у всіх зазначених місцях позбавлення волі", - повідомили в ООН

Крім того, Комісія взяла до уваги свідчення колишніх ув'язнених про персонал в'язниць у РФ, які вказують на накази про жорстоке поводження.

Докази також свідчать, що в деяких місцях позбавлення волі накази про жорстоке поводження видавалися вищими посадовими особами російської влади, які або схвалювали, або не вживали заходів аби це припинити.

Свідчення постраждалих

Цивільний постраждалий, якого росіяни катували десять днів поспіль, повідомив Комісії: "Найгірше те, що злочинці робили все мовчки й професійно. Я зрозумів, що вони роблять це з багатьма, і вони нас не вважають людьми".

"Ці порушення спричинили багатьом постраждалим серйозні або непоправні фізичні ушкодження та травми. Більшість з них підкреслювали глибокий психологічний вплив пережитого на них та їхні сім'ї", - підкреслили в ООН.

Деякі постраждалі повідомили про значні труднощі з реінтеграцією в суспільство та відновлення відносин з близькими. Вони наголосили на необхідності психологічної та соціальної підтримки як для себе, так і для своїх сімей.

Комісія також продовжує документувати атаки зі застосуванням зброї вибухової дії на цивільні об'єкти в населених районах, що призводить до руйнівних наслідків. ООН розслідувала атаки, від яких постраждали медичні установи, об'єкти культури, житлові будинки та супермаркети на підконтрольних Україні територіях.

"Продовжуючи розслідування масштабних атак РФ на енергетичну інфраструктуру України, частина яких спричинила перебої в подачі електроенергії та торкнулася мільйонів громадян, Комісія виявила нові докази впливу цих атак на здоров'я та добробут населення", - підсумували у звіті.

Катування та страти українців росіянами