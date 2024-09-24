ООН нашла новые доказательства пыток украинцев в РФ и на оккупированных территориях

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине выявила новые доказательства широко распространенной практики применения пыток россиянами против украинских гражданских лиц и военнопленных. Это осуществляется как на оккупированных украинских территориях, так и в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответный отчет на сайте ООН.
Как заявила Комиссия в своем последнем обновлении Совета по правам человека, широкий географический охват и распространенные схемы применения пыток демонстрируют, что пытки осуществлялись "как обычная и приемлемая практика с чувством безнаказанности".
"Дальнейшее расследование Комиссией случаев пыток свидетельствует о том, что российские власти применяли пытки в тех регионах Украины, которые взяли под контроль. Новые доказательства подтверждают предварительное заключение Комиссии о том, что пытки, совершенные российскими властями, были широко распространены", - говорится в отчете.
Комиссия определила дополнительные общие элементы в применении пыток российскими властями, подтвердив предварительные выводы о систематическом характере этих действий.
"Одним из таких элементов является неоднократная практика насильственных методов в местах лишения свободы в РФ, где содержатся заключенные из Украины. Такая практика наблюдается в нескольких крупных пенитенциарных учреждениях на оккупированных территориях Украины", - отметили в ООН.
Еще один общий элемент, вытекающий из доказательств, указывает на скоординированное привлечение сотрудников конкретных служб Российской Федерации к пыткам во всех местах лишения свободы, расследуемых Комиссией.
"Систематическое применение сексуального насилия преимущественно в отношении мужчин также используется как метод пыток, который наблюдается почти во всех указанных местах лишения свободы", - сообщили в ООН
Кроме того, Комиссия приняла во внимание показания бывших заключенных о персонале тюрем в РФ, указывающих на приказы о жестоком обращении.
Доказательства также свидетельствуют, что в некоторых местах лишения свободы приказы о жестоком обращении выдавались высшими должностными лицами российских властей, которые либо одобряли, либо не принимали мер, чтобы это прекратить.
Гражданский пострадавший, которого россияне пытали десять дней подряд, сообщил Комиссии: "Хуже всего то, что преступники делали все молча и профессионально.Я понял, что они делают это со многими, и они нас не считают людьми".
"Эти нарушения повлекли многим пострадавшим серьезные или невосполнимые физические повреждения и травмы. Большинство из них подчеркивали глубокое психологическое влияние пережитого на них и их семьи", - подчеркнули в ООН.
Некоторые пострадавшие сообщили о значительных трудностях с реинтеграцией в общество и возобновление отношений с близкими. Они подчеркнули необходимость психологической и социальной поддержки как для себя, так и для своих семей.
Комиссия также продолжает документировать атаки с применением оружия взрывного действия на гражданские объекты в населенных районах, что приводит к разрушительным последствиям. ООН расследовала атаки, от которых пострадали медицинские учреждения, объекты культуры, жилые дома и супермаркеты на подконтрольных Украине территориях.
"Продолжая расследование масштабных атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины, часть которых повлекла за собой перебои в подаче электроэнергии и коснулась миллионов граждан, Комиссия выявила новые доказательства влияния этих атак на здоровье и благосостояние населения", - подытожили в отчете.
Напомним, что случаи пыток и казни российскими военными украинцев распространены. Поскольку РФ постоянно прибегает к нарушениям международного права. Так, генеральный прокурор Андрей Костин рассказывал, что в плену РФ физическим и моральным пыткам подвергаются до 90% украинских военнопленных.
Добавим, недавно сеть всколыхнуло жуткое видео, на котором оккупанты расстреляли украинского военнопленного и обнародовали видео казни.
Известно, что украинские правоохранители расследуют 61 случай казней российскими солдатами украинских военнопленных.
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