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ООН заявляет о поддержке реформ в Украине

Новости » Политика    04.07.2019 - 07:50
ООН заявляет о поддержке реформ в Украине
Иллюстративное фото (un.org)

ООН приветствует реформы для достижения целей устойчивого развития Украины к 2030 году

Организация Объединенных Наций поддерживает курс реформ в Украине для достижения целей устойчивого развития страны к 2030 году. Как передает РБК-Украина, об это сообщает пресс-служба ООН.

Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани на конференции в Торонто по поддержке украинских реформ отметила важность роли доноров в этом вопросе.

"ООН полностью поддерживает реформы, которые обсуждаются на этой конференции. С помощью доноров агентства ООН за последние годы были мощными партнерами и участниками этих реформ в сферах относящихся к их компетенции и профессии, чтобы достичь прогресса", - отметила координатор.

Также Лубрани уточнила, что речь идет о помощи в реформе децентрализации, сфер здравоохранения, образования, охраны окружающей среды и энергетики. Также организации ООН оказывают помощь в вопросе борьбы с коррупцией в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время конференции в Торонто призвал канадский бизнес инвестировать в Украину и предложил создать специальный инвестиционный фонд. 

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